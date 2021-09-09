«В России я такого не видел»: что удивило Кокорина в «Фиорентине»

«Здесь удивительно. Я никогда раньше не видел такого учебного центра, как у «Фиорентины», где офисы и учебные помещения расположены в одном комплексе. Так что руководство клуба всегда рядом с нами. Я никогда не видел этого раньше. В России учебный центр — это одно, а кабинеты руководства — совсем другое. Это очень мило. Шеф-повар тоже входит и спрашивает, что вы хотите съесть. Это

Сейчас я живу в новой стране, и когда у меня появляется возможность, мне нравится смотреть новые города. Когда у меня будет время, я хочу съездить в Венецию. Я хочу лучше выучить итальянский язык. У нас три собаки. В Италии есть ещё одна вещь, которую я считаю замечательной и которую я никогда раньше не видел, – это те места, где моют ваших собак. Кажется, в Италии у всех есть собаки – они любят животных. В России все по-другому