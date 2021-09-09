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«В России я такого не видел». Кокорин рассказал, что его удивило в «Фиорентине»

Чемпионат.comиещё 7
57 минут назад

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о том, что его удивило в «Фиорентине».

«В России я такого не видел»: что удивило Кокорина в «Фиорентине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь удивительно. Я никогда раньше не видел такого учебного центра, как у «Фиорентины», где офисы и учебные помещения расположены в одном комплексе. Так что руководство клуба всегда рядом с нами. Я никогда не видел этого раньше. В России учебный центр — это одно, а кабинеты руководства — совсем другое. Это очень мило. Шеф-повар тоже входит и спрашивает, что вы хотите съесть. Это

Флоренция — красивое и историческое место. Думаю, в Италии болельщики более фанатично относятся к футболу. Все два-три дня до матча говорят о футболе, и то же самое после игры.

Сейчас я живу в новой стране, и когда у меня появляется возможность, мне нравится смотреть новые города. Когда у меня будет время, я хочу съездить в Венецию. Я хочу лучше выучить итальянский язык. У нас три собаки. В Италии есть ещё одна вещь, которую я считаю замечательной и которую я никогда раньше не видел, – это те места, где моют ваших собак. Кажется, в Италии у всех есть собаки – они любят животных. В России все по-другому

Кстати, я ношу длинные рукава не потому, что мне холодно. Мне просто нравится носить длинные рукава! Погода в Италии идеальная», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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