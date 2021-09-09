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Кокорин признался в любви к пиву и фастфуду

Lenta.ruиещё 2
28 минут назад

Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину», признался в любви к пиву и фастфуду. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе «фиалок».

Кокорин признался в любви к пиву и фастфуду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен сообщил, что может выпить пиво после матчей. При этом он опроверг сложившееся в европейском обществе мнение, что в России любят водку.

«Иностранцы думают, что россияне предпочитают скорее водку, чем пиво. Но это не так. Конечно, если ты любишь водку, ты ее пьешь — неважно, русский ты или итальянец», — сказал Кокорин.

При этом футболист заметил, что в Италии считается нормальным выпить бокал вина за ужином, тогда как в России это встречается редко. Кроме того, Кокорин порассуждал о еде. Он признался, что ему нравится фастфуд:

«В "Фиорентине" есть специальный человек, составляющий для нас меню, и я стараюсь есть то, что он рекомендует. Конечно, мне нравилось иногда ходить в "Макдоналдс"», — добавил футболист.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» зимой 2021 года. До этого он играл в «Спартаке». За итальянский клуб футболист провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

В октябре 2018-го Кокорин был задержан за участие в двух драках в центре Москвы. В мае 2019-го он был признан виновным и отправился отбывать наказание в колонии общего режима. Осенью того же года форвард был освобожден по УДО.

Футбол,Александр Кокорин,McDonald's,ФСИН,Спартак,
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