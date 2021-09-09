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Усэйн Болт: «Роналду просто машина. Думаю, он будет играть до 42 лет»

Sports.ru
1 час назад

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт высказался о возвращении форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Роналду предсказали карьеру до 42 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Грандиозно, что он вернулся. Криштиану будет требовать многого от партнеров по команде, но это только сделает их лучше. Он на другом уровне, он просто машина.

Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на более высоком уровне по сравнению со многими молодыми игроками благодаря своей работе и самоотверженности», – сказал Болт.

Первый день Криштиану в «МЮ» после возвращения: приехал на базу, поговорил с Сульшером, потренировался с Флетчером

Рекорд Роналду в цифрах: забил 45 странам (России – 3, Англии – 0), чаще всего – в квалификациях к ЧМ, с пенальти – всего 12%

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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