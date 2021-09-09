Экс-игрок "Зенита" Смольников летом мог продолжить карьеру в Европе

«Хайдук» Сплит очень настойчиво звал Смольникова к себе. Президент клуба был готов оплатить перелет семьи, самого Игоря. Игорь несколько раз разговаривал со спортивным директором клуба, но не решился на переезд», — сказал агент Александр Маньяков.