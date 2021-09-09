Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Экс-игрок "Зенита" Смольников летом мог продолжить карьеру в Европе

Газета.Ru
25 минут назад

Экс-игрок петербургского «Зенита» Игорь Смольников, выступающий сейчас за тульский «Арсенал», мог перейти в хорватский «Хайдук» этим летом, передает Sport24.

Экс-игрок "Зенита" Смольников летом мог продолжить карьеру в Европе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Хайдук» Сплит очень настойчиво звал Смольникова к себе. Президент клуба был готов оплатить перелет семьи, самого Игоря. Игорь несколько раз разговаривал со спортивным директором клуба, но не решился на переезд», — сказал агент Александр Маньяков.

Смольников выступал за петербургский «Зенит» с 2013 по 2020 год. В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны.

За сборную России он провел 30 матчей, не отметившись результативными ударами. С 2020 по 2021 год Смольников был футболистом «Краснодара».

Ранее футболист московского «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал свою отзаявку из Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Футбол,Александр Маньяков,Луиш Зе,Игорь Смольников,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,Зенит,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители