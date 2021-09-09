Экс-игрок "Зенита" Смольников летом мог продолжить карьеру в Европе

Экс-игрок петербургского «Зенита» Игорь Смольников, выступающий сейчас за тульский «Арсенал», мог перейти в хорватский «Хайдук» этим летом, передает Sport24.
«Хайдук» Сплит очень настойчиво звал Смольникова к себе. Президент клуба был готов оплатить перелет семьи, самого Игоря. Игорь несколько раз разговаривал со спортивным директором клуба, но не решился на переезд», — сказал агент Александр Маньяков.
Смольников выступал за петербургский «Зенит» с 2013 по 2020 год. В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны.
За сборную России он провел 30 матчей, не отметившись результативными ударами. С 2020 по 2021 год Смольников был футболистом «Краснодара».
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