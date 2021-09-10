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Месси повторил рекорд Пеле

Газета.Ruиещё 1
40 минут назад

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии, повторив рекорд Пеле по количеству голов среди футболистов сборных Южной Америки. На счету аргентинца 77 голов в составе сборной Аргентины. Столько же у бразильца Пеле.

Месси повторил рекорд Пеле
Фото: APAP

Для повторения рекорда Пеле Месси потребовалось 153 матча. Пеле забил 77 мячей за 91 встречу. 10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее бывший тренер сборной Аргентины по физической подготовке Фернандо Синьорини, говоря о манере игры нападающего Лионеля Месси, заявил, что "он не из тех футболистов, которые будут делать лишние ускорения без нужды".

Футбол,Лионель Месси,
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