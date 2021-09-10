Тренер «МЮ» анонсировал второй дебют Роналду за клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду готов выйти на поле в составе «красных дьяволов». Специалиста цитирует ESPN.

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Сульшер подтвердил, что болельщики смогут увидеть 36-летнего форварда на поле уже в субботнем матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед». Таким образом, он уже анонсировал второй дебют португальца. Он уже выступал за клуб с 2003 по 2009 год.

Однако, Сульшер не уточнил, появиться ли Роналду в составе «Юнайтед» с первых минут, или же он выйдет на замену. Тренер подтвердил, что нападающий находится в отличной форме.

О возвращении Роналду в «Юнайтед» стало известно 27 августа. Также на игрока претендовал «Манчестер Сити».