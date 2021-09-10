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«Зениту» разрешили увеличить посещаемость «Газпром Арены» до 30 процентов

Спорт-Экспрессиещё 3
58 минут назад

«Зенит» объявил о том, что клуб сможет заполнять «Газпром Арену» на 30 процентов на матчах команды в сентябре.

«Зениту» разрешили увеличить посещаемость «Газпром Арены»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сине-бело-голубые достигли соглашения с правительством Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором о допуске 30 процентов зрителей от общей вместимости домашнего стадиона. Обязательным условием для посещения матча является наличие QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев. Помимо QR-кода при досмотре необходимо будет предъявить документ, подтверждающий личность.

Отмечается, что посетители стадиона в возрасте до 18 лет смогут попасть на арену без QR-кода. Для подтверждения возраста необходимо будет предъявить свидетельство о рождении или паспорт.

В сентябре «Зенит» проведет три домашних матча: два в рамках Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (11 сентября) и «Крыльев Советов» (25 сентября) и один — в рамках групповой стадии Лиги чемпионов против «Мальме» (29 сентября).

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