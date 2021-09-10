«Зениту» разрешили увеличить посещаемость «Газпром Арены»

«Зенит» объявил о том, что клуб сможет заполнять «Газпром Арену» на 30 процентов на матчах команды в сентябре.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сине-бело-голубые достигли соглашения с правительством Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором о допуске 30 процентов зрителей от общей вместимости домашнего стадиона. Обязательным условием для посещения матча является наличие QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев. Помимо QR-кода при досмотре необходимо будет предъявить документ, подтверждающий личность.

Отмечается, что посетители стадиона в возрасте до 18 лет смогут попасть на арену без QR-кода. Для подтверждения возраста необходимо будет предъявить свидетельство о рождении или паспорт.

Сентябрьские матчи на «Газпром Арене» (в том числе #ЗенитАхмат) смогут посетить до 30% зрителей от общей вместимости стадиона — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 10, 2021