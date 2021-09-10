Путин предсказал последствия отказа от лимита на легионеров

«Вот в футболе говорят: давайте снимем лимит на легионеров. Замечательно, с 1988 года сборная не играет на Олимпиаде, и еще не будут играть 20 лет, если только легионеры будут играть», – сказал президент во время трансляции телеканала «Россия 24».