Путин предсказал последствия отказа от лимита на легионеров

Президент России Владимир Путин высказался о большом количестве легионеров в отечественном футболе. По словам главы государства на заседании Совета по физической культуре, наличие иностранцев отдаляет сборную России по футболу от участия в чемпионатах.
«Вот в футболе говорят: давайте снимем лимит на легионеров. Замечательно, с 1988 года сборная не играет на Олимпиаде, и еще не будут играть 20 лет, если только легионеры будут играть», – сказал президент во время трансляции телеканала «Россия 24».
Напомним, что в РПЛ действует лимит на легионеров, при котором команды могут заявить не более восьми иностранцев при 17 российских игроках. В прошлых сезонах в клубах действовал лимит «6+5», при котором на поле могли находиться не более шести легионеров одновременно.
В конце августа на общем собрании РПЛ представители клубов поддержали реформу лимита легионеров. 50% выступили за полную отмену лимита, а еще 50% - за его ослабление.