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Колосков: тема с лимитом принципиально закрыта — кто скажет, что Путин не прав?

Чемпионат.comиещё 4
55 минут назад

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что президент РФ Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Колосков: тема с лимитом закрыта — кто скажет, что Путин не прав?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент же не сказал, какой именно лимит считает целесообразным. Он отдал это профессионалам. Но позиция президента не нова — он не в первый раз говорил о необходимости сохранения лимита, сейчас подтвердил её в более жёсткой форме. Ясно, что и министерство спорта говорит об этом. Любому, подчеркну, любому здравомыслящему человеку понятно: если отметить лимит — не будет сборной. Я об этом говорю уже лет 10!

Кому-то выгодно сбить с толку наших руководителей. Вместо того, чтобы тренироваться — игроков не хватает после 30 минут игры. Кто ответит на вопрос — почему? Тренировочный процесс — вот главный вопрос.

Тема с лимитом принципиально закрыта: кто скажет, что Путин не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент.

Как отношусь к мнению, что президент лезет в спорт? Что значит «лезет в спорт»? Слово вы выбрали абсолютно неподходящее по отношению к президенту, не надо меня провоцировать! Есть совет по спорту при президенте — он там выступает, ему готовят документы. И люди, которые готовят документы, анализируют, что происходит в спорте и стране», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Футбол,Максим Пахомов,Вячеслав Колосков,Владимир Путин,РФС,Минспорта,
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