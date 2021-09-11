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Экс-капитан "Спартака": мы – отрыжка из СССР, достойно игравшие в еврокубках

Газета.Ru
49 минут назад

Экс-хавбек московского "Спартака" Егор Титов сравнил уровень игроков своего и нынешнего поколений.

Экс-капитан «Спартака»: мы – отрыжка из СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы все из СССР. Страны, где спорт культивировался, были на ведущих ролях. Возможно, это грубое слово, но мы – отрыжка из СССР, последнее поколение, достойно игравшее в 1990-е, 2000-е. Говорю про еврокубки. Нынешнему поколению это будет только сниться. Мы видим пропасть между уровнем, который был тогда и который есть сейчас", - приводит слова экс-капитана красно-белых Sport24.

Титов также добавил, что, когда развалился СССР, пропало целое поколение: 1992-1994 годов рождения. Закрылось множество детских школ. В составе "Спартака" полузащитник шесть раз выигрывал чемпионат России.

Футболист завершил спортивную карьеру летом 2012 года. Ранее сообщалось, что Егор Титов поделился мнением о перспективах форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в сборной России.

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