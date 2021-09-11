Экс-капитан «Спартака»: мы – отрыжка из СССР

"Мы все из СССР. Страны, где спорт культивировался, были на ведущих ролях. Возможно, это грубое слово, но мы – отрыжка из СССР, последнее поколение, достойно игравшее в 1990-е, 2000-е. Говорю про еврокубки. Нынешнему поколению это будет только сниться. Мы видим пропасть между уровнем, который был тогда и который есть сейчас", - приводит слова экс-капитана красно-белых Sport24.