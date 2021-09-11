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Роналду открыл счет голам за «Манчестер Юнайтед»: видео

Ювелина Бернст
1 час назад

Криштиану Роналду понадобилось 47 минут, чтобы забить первый мяч после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

11 сентября «Манчестер Юнайтед» встретился с «Ньюкаслом» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Португалец открыл счет в конце первого тайма. Второй гол он забил на 62-й минуте с передачи Люка Шоу. За «Ньюкасл» забил один мяч Хавьер Манкильо на 56-й минуте.

Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», где начинал карьеру. С 2009 по 2018 год португалец выступал за мадридский «Реал». Затем он перешел в туринский «Ювентус», и оттуда 27 августа он вернулся в «МЮ».

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