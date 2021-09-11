Роналду открыл счет голам за «Манчестер Юнайтед»: видео

Португалец открыл счет в конце первого тайма. Второй гол он забил на 62-й минуте с передачи Люка Шоу . За «Ньюкасл» забил один мяч Хавьер Манкильо на 56-й минуте.

Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», где начинал карьеру. С 2009 по 2018 год португалец выступал за мадридский «Реал». Затем он перешел в туринский «Ювентус», и оттуда 27 августа он вернулся в «МЮ».