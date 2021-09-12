ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

Сегодня, 12 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

Фото: ARSENALTULA.RU ARSENALTULA.RU

Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте, автором быстрого гола стал Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА отправил мяч в сетку ворот соперника ударом головой – это первый гол Дивеева со «второго этажа» за всё время выступлений игрока в РПЛ. На 18-й минуте «Арсенал» сравнял счёт – Евгений Марков оказался самым расторопным на добивании.

На 66-й минуте «Арсенал» вышел вперёд усилиями Ивана Новосельцева. Но на 74-й минуте ЦСКА сравнял счёт, голом отличился вышедший на замену Фёдор Чалов. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.