Роналду забил два гола в своей первой игре после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в домашнем матче четвертого тура английской Премьер-лиги забил два гола, обеспечив своей команде победу над "Ньюкасл". Матч закончился со счетом 4:1. Об этом сообщает телеканал "360". Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд". Роналду забил гол на 45-й минуте и второй — на 62-й минуте. Также мячи в ворота соперника отправили на 80-й минуте Бруну Фернандеш, а спустя 10 минут — Джесси Лингард. Единственный гол в ворота "Манчестер Юнайтед" забил на 50-й минуте Хавьер Манкильо. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" одержал третью победу в сезоне при одной ничьей. Команда заработала 10 очков и вышла в лидеры премьер-лиги. "Ньюкасл" три из четырех матчей проиграл. Клуб занимает предпоследнюю строчку, заработав один балл. Прошедший матч для Роналду стал первым после возвращения в британский клуб. По словам португальца, большое значение при решении вернуться в "Манчестер Юнайтед" спустя 11 лет сыграла личность тренера Алекса Фергюсона.