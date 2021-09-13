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Фернандес завершил карьеру в сборной России

Спорт-Экспрессиещё 9
34 минуты назад

Защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Фернандес завершил карьеру в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Футбол,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,РФС,
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