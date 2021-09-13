Фернандес завершил карьеру в сборной России

Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС .

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.