Глава департамента судейства РФС покинул пост

«В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Хачатурянцу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», — приводит слова Кашшаи официальный сайт РФС.