Глава департамента судейства РФС покинул пост

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи покинул свою должность. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Хачатурянцу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», — приводит слова Кашшаи официальный сайт РФС.
Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе 2020 года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.
Согласно информации «Спорт-Экспресса, вместо Кашшаи в ближайшее время главой департамента судейства будет назначен другой иностранный специалист.
«Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов», — отметил глава судейского комитета РФС Хачатурянц.