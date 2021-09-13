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Семак прокомментировал возможность заявки на Лигу чемпионов Тимощука

Чемпионат.com
1 час назад

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в шутливой форме ответил на вопрос по поводу заявки Анатолия Тимощука в качестве игрока на Лигу чемпионов.

Семак прокомментировал возможность заявки на Лигу чемпионов Тимощука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас такой возможности нет. У нас ещё есть Саша Анюков, если ситуация будет ухудшаться, заявим их», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.

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