Семак прокомментировал возможность заявки на Лигу чемпионов Тимощука

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в шутливой форме ответил на вопрос по поводу заявки Анатолия Тимощука в качестве игрока на Лигу чемпионов.

«У нас такой возможности нет. У нас ещё есть Саша Анюков, если ситуация будет ухудшаться, заявим их», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин .

Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.