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Две передачи Дзюбы, спасение Нигматуллина и хет-трик Дрейера в первом матче: чем запомнился седьмой тур РПЛ

RT на русском
28 минут назад

«Зенит» дома обыграл «Ахмат» благодаря двум результативным передачам Артёма Дзюбы и сохранил лидерство в турнирной таблице. «Спартак» оказался сильнее «Химок» и одержал первую победу за месяц. ЦСКА в преддверии дерби потерял очки в противостоянии с аутсайдером «Арсеналом». «Динамо» сенсационно уступило «Нижнему Новгороду» и не реализовало пенальти в концовке. А «Рубину» помог разгромить «Урал» дебютант Андерс Дрейер, который оформил хет-трик. Чем запомнился седьмой тур РПЛ — в материале RT.

Чем запомнился седьмой тур РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Успех «Зенита» перед стартом в Лиге чемпионов

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Главным героем противостояния «Зенита» и «Ахмата» стал Артём Дзюба. Опытный нападающий отдал две результативные передачи и сделал всё, чтобы петербуржцы одержали очередную победу в РПЛ и остались на первом месте в турнирной таблице в преддверии старта в Лиге чемпионов. Кажется, пауза на матчи сборных пошла футболисту только на пользу.

На девятой минуте он от лицевой покатил мяч под удар Венделу, и тому не составило труда открыть счёт. А в концовке форвард разыграл красивую стеночку с Малкомом в штрафной и помог бразильцу поставить точку — 3:1. Любопытно, что латиноамериканец изначально не должен был принимать участие в данной встрече из-за преждевременного отъезда из сборной, но в последний момент ФИФА изменила своё решение. Другой фигурант этой истории, Клаудиньо, тоже помог команде и вышел на замену.

Что касается Дзюбы, то он вполне мог и забить, но в паре эпизодов грозненцев откровенно спас Виталий Гудиев. Таким образом, в текущем сезоне россиянин пока по-прежнему не может отличиться. Зато снова поразил чужие ворота Александр Ерохин. В его активе значится уже пять голов, и в гонке бомбардиров РПЛ хавбек уступает лишь Гамиду Агаларову и Фёдору Смолову.

Также в составе действующего чемпиона страны стоит отметить Станислава Крицюка. Новичок появился на поле с первых минут, тогда как Михаил Кержаков остался в запасе. В активе вратаря пять сейвов.

Первая победа «Спартака» за месяц

Вынужденная пауза пошла на пользу и «Спартаку». Во всяком случае в субботу москвичи дома спокойно обыграли «Химки» (3:1) и одержали первую победу в РПЛ за месяц.

Правда, встреча оказалась омрачена скандалом с участием Резиуана Мирзова. Полузащитник буквально за несколько дней до игры перешёл из стана красно-белых в подмосковный коллектив, но не попал в заявку на матч с собственной командой. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков объяснил это неким «спортивным интересом» и тем, что футболист давно не выходил в стартовом составе. В свою очередь, главный тренер аутсайдера Игорь Черевченко сослался на «небольшое повреждение».

Так или иначе, навязать конкуренцию маститому оппоненту гости не сумели. Хозяева действовали с запасом и порой своей игрой вызывали у болельщиков ассоциации с летним Кубком «Матч Премьер». Открыл счёт Айртон с передачи другого крайнего защитника Николая Рассказова. Во втором тайме уже солировал Эсекьель Понсе, который отдал результативную передачу и забил самостоятельно. Благодаря этому аргентинец вышел на первое место в командной гонке бомбардиров с тремя голами.

Символично, что мяч престижа в составе «Химок» со штрафного провёл экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков на некогда родном стадионе «Открытие Арена». Причём поразить ворота москвичей ему удалось впервые в карьере. Попутно ветеран до трёх поединков продлил результативную серию в чемпионате страны.

Осечка ЦСКА в преддверии дерби

А вот ЦСКА подходит к главному дерби страны не в лучшем состоянии. Во-первых, подопечные Алексея Березуцкого потеряли очки в выездной встрече с «Арсеналом» — 2:2. Во-вторых, лишились сразу двух ключевых футболистов — Максима Мухина и Антона Заболотного. Опорник получил дисквалификацию за перебор жёлтых карточек, а форвард — повреждение, его заменили ещё в первом тайме. Впрочем, есть вероятность, что он успеет восстановиться к дерби.

Начинался матч для армейцев крайне удачно. Игорь Дивеев после подачи углового отправил снаряд в сетку уже на пятой минуте. Но тулякам быстро удалось отыграться. Виктор Васин спокойно позволил Евгению Маркову добить мяч в створ с близкого расстояния.

Это была далеко не последняя ошибка обороны москвичей. Тренерский штаб решил сделать ставку на схему с тремя центральными защитниками и в помощь Дивееву и Яке Бийолу выпустил Васина. Однако данный ход скорее коллективу навредил. Так, всё тот же Васин во втором тайме проиграл верховое единоборство Маркову, и тот сделал результативную скидку на Ивана Новосельцева.

Спас красно-синих от поражения вышедший на замену Фёдор Чалов. Тем самым форвард подтвердил, что «Арсенал» является его любимой командой. В 12 играх с «канонирами» он отличился восемь раз. Чаще футболист не забивал никому. Но аутсайдер вполне может быть доволен и одним очком. Возвращение Миодрага Божовича в Тулу получилось удачным.

Сенсационное поражение «Динамо»

Другая столичная команда, «Динамо», потерпела сенсационное домашнее поражение от «Нижнего Новгорода» — 1:2. После этого новичка РПЛ вполне можно назвать «грозой авторитетов», ведь в текущем сезоне он ранее огорчил «Сочи» и обыграл на выезде «Спартак». Следующим в очереди оказался другой московский гранд, а Александр Кержаков огорчил коллектив, цвета которого когда-то защищал.

Причём после первого тайма ни у кого не возникало сомнений в том, что хозяева спокойно наберут три очка. Денис Макаров забил дебютный мяч за бело-голубых уже на пятой минуте, однако он был отменён из-за офсайда. Но вскоре полузащитник всё же отличился по всем правилам фирменным ударом из-за пределов штрафной. Соперники Антона Шунина не тревожили вовсе, не сумев ни разу пробить в створ.

Однако на вторую половину встречи на поле вышла совсем другая команда — заряженная и злая. Подопечные Сандро Шварца, напротив, заметно расслабились и вскоре едва не поплатились за это. Нижегородцы заработали пенальти, но Тимур Сулейманов с «точки» пробил выше.

В концовке динамовцев всё же наказали. Великолепно сработали и замены Кержакова. Игорь Горбунов сравнял счёт, а Денис Ткачук и Ричи Эннин отдали по результативной передаче.

Фаворит мог спастись: судья Виталий Мешков назначил пенальти за фол в штрафной на Вячеславе Грулёве и показал вторую жёлтую карточку Лукасу Масоэро. Великолепный шанс упустил Клинтон Н’Жье. Он пробил в правый от себя угол на удобной высоте для вратаря, и Артур Нигматуллин спас новичка РПЛ и помог состояться главной сенсации тура.

Уверенный разгром от «Рубина»

Главным же событием последнего игрового дня седьмого тура стал невероятный дебют новичка «Рубина» Андерса Дрейера. Датский вингер переехал в Казань из «Мидтьюлланна» за 7 млн (по данным Transfermarkt) и в первом же матче с «Уралом» оформил хет-трик.

Уже на второй минуте легионер открыл счёт красивым ударом пяткой после подачи с левого фланга в исполнении восстановившегося от травмы Хвичи Кварацхелии.

А в концовке Дрейер самостоятельно добил испытывающего серьёзные кадровые проблемы соперника. Сначала он воспользовался грубой ошибкой Артёма Мамина, который ещё в первом тайме поразил собственные ворота, а затем вновь замкнул прострел с края.

Таким образом, Андерс стал лишь вторым игроком в истории чемпионатов России, который в дебютной встрече отличился трижды. Первым в 1993-м был нападающий сочинской «Жемчужины» Евгений Титов, трижды огорчивший «Динамо Ставрополь».

Казанцы же благодаря свершениям своего новобранца добились убедительного разгрома (4:0) и одержали первую победу в РПЛ с 8 августа. Единственной ложкой дёгтя можно назвать травму Ильи Самошникова, который на 78-й минуте смог покинуть поле только при помощи врачей.

Футбол,Статьи,Илья Самошников,Сандро Шварц,Гамид Агаларов,Николай Рассказов,Игорь Дивеев,Артем Мамин,Вячеслав Грулев,Федор Чалов,Виталий Гудиев,Виталий Мешков,Артем Дзюба,Федор Смолов,Антон Шунин,Артур Нигматуллин,Денис Макаров,Игорь Черевченко,Денис Ткачук,Антон Заболотный,Евгений Марков,Виктор Васин,Михаил Кержаков,Евгений Титов,Игорь Горбунов,Максим Мухин,Роман Терюшков,Денис Глушаков,Александр Ерохин,Иван Новосельцев,Александр Кержаков,ЦСКА,Динамо,Зенит,Спартак,
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