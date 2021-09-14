«Зенит» дома обыграл «Ахмат» благодаря двум результативным передачам Артёма Дзюбы и сохранил лидерство в турнирной таблице. «Спартак» оказался сильнее «Химок» и одержал первую победу за месяц. ЦСКА в преддверии дерби потерял очки в противостоянии с аутсайдером «Арсеналом». «Динамо» сенсационно уступило «Нижнему Новгороду» и не реализовало пенальти в концовке. А «Рубину» помог разгромить «Урал» дебютант Андерс Дрейер, который оформил хет-трик. Чем запомнился седьмой тур РПЛ — в материале RT.

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Успех «Зенита» перед стартом в Лиге чемпионов

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Главным героем противостояния «Зенита» и «Ахмата» стал Артём Дзюба. Опытный нападающий отдал две результативные передачи и сделал всё, чтобы петербуржцы одержали очередную победу в РПЛ и остались на первом месте в турнирной таблице в преддверии старта в Лиге чемпионов. Кажется, пауза на матчи сборных пошла футболисту только на пользу.

На девятой минуте он от лицевой покатил мяч под удар Венделу, и тому не составило труда открыть счёт. А в концовке форвард разыграл красивую стеночку с Малкомом в штрафной и помог бразильцу поставить точку — 3:1. Любопытно, что латиноамериканец изначально не должен был принимать участие в данной встрече из-за преждевременного отъезда из сборной, но в последний момент ФИФА изменила своё решение. Другой фигурант этой истории, Клаудиньо, тоже помог команде и вышел на замену.

Что касается Дзюбы, то он вполне мог и забить, но в паре эпизодов грозненцев откровенно спас Виталий Гудиев. Таким образом, в текущем сезоне россиянин пока по-прежнему не может отличиться. Зато снова поразил чужие ворота Александр Ерохин. В его активе значится уже пять голов, и в гонке бомбардиров РПЛ хавбек уступает лишь Гамиду Агаларову и Фёдору Смолову.

Также в составе действующего чемпиона страны стоит отметить Станислава Крицюка. Новичок появился на поле с первых минут, тогда как Михаил Кержаков остался в запасе. В активе вратаря пять сейвов.

Первая победа «Спартака» за месяц

Вынужденная пауза пошла на пользу и «Спартаку». Во всяком случае в субботу москвичи дома спокойно обыграли «Химки» (3:1) и одержали первую победу в РПЛ за месяц.

Правда, встреча оказалась омрачена скандалом с участием Резиуана Мирзова. Полузащитник буквально за несколько дней до игры перешёл из стана красно-белых в подмосковный коллектив, но не попал в заявку на матч с собственной командой. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков объяснил это неким «спортивным интересом» и тем, что футболист давно не выходил в стартовом составе. В свою очередь, главный тренер аутсайдера Игорь Черевченко сослался на «небольшое повреждение».

Так или иначе, навязать конкуренцию маститому оппоненту гости не сумели. Хозяева действовали с запасом и порой своей игрой вызывали у болельщиков ассоциации с летним Кубком «Матч Премьер». Открыл счёт Айртон с передачи другого крайнего защитника Николая Рассказова. Во втором тайме уже солировал Эсекьель Понсе, который отдал результативную передачу и забил самостоятельно. Благодаря этому аргентинец вышел на первое место в командной гонке бомбардиров с тремя голами.

Символично, что мяч престижа в составе «Химок» со штрафного провёл экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков на некогда родном стадионе «Открытие Арена». Причём поразить ворота москвичей ему удалось впервые в карьере. Попутно ветеран до трёх поединков продлил результативную серию в чемпионате страны.

Осечка ЦСКА в преддверии дерби

А вот ЦСКА подходит к главному дерби страны не в лучшем состоянии. Во-первых, подопечные Алексея Березуцкого потеряли очки в выездной встрече с «Арсеналом» — 2:2. Во-вторых, лишились сразу двух ключевых футболистов — Максима Мухина и Антона Заболотного. Опорник получил дисквалификацию за перебор жёлтых карточек, а форвард — повреждение, его заменили ещё в первом тайме. Впрочем, есть вероятность, что он успеет восстановиться к дерби.

Начинался матч для армейцев крайне удачно. Игорь Дивеев после подачи углового отправил снаряд в сетку уже на пятой минуте. Но тулякам быстро удалось отыграться. Виктор Васин спокойно позволил Евгению Маркову добить мяч в створ с близкого расстояния.

Это была далеко не последняя ошибка обороны москвичей. Тренерский штаб решил сделать ставку на схему с тремя центральными защитниками и в помощь Дивееву и Яке Бийолу выпустил Васина. Однако данный ход скорее коллективу навредил. Так, всё тот же Васин во втором тайме проиграл верховое единоборство Маркову, и тот сделал результативную скидку на Ивана Новосельцева.

Спас красно-синих от поражения вышедший на замену Фёдор Чалов. Тем самым форвард подтвердил, что «Арсенал» является его любимой командой. В 12 играх с «канонирами» он отличился восемь раз. Чаще футболист не забивал никому. Но аутсайдер вполне может быть доволен и одним очком. Возвращение Миодрага Божовича в Тулу получилось удачным.

Сенсационное поражение «Динамо»

Другая столичная команда, «Динамо», потерпела сенсационное домашнее поражение от «Нижнего Новгорода» — 1:2. После этого новичка РПЛ вполне можно назвать «грозой авторитетов», ведь в текущем сезоне он ранее огорчил «Сочи» и обыграл на выезде «Спартак». Следующим в очереди оказался другой московский гранд, а Александр Кержаков огорчил коллектив, цвета которого когда-то защищал.

Причём после первого тайма ни у кого не возникало сомнений в том, что хозяева спокойно наберут три очка. Денис Макаров забил дебютный мяч за бело-голубых уже на пятой минуте, однако он был отменён из-за офсайда. Но вскоре полузащитник всё же отличился по всем правилам фирменным ударом из-за пределов штрафной. Соперники Антона Шунина не тревожили вовсе, не сумев ни разу пробить в створ.

Однако на вторую половину встречи на поле вышла совсем другая команда — заряженная и злая. Подопечные Сандро Шварца, напротив, заметно расслабились и вскоре едва не поплатились за это. Нижегородцы заработали пенальти, но Тимур Сулейманов с «точки» пробил выше.

В концовке динамовцев всё же наказали. Великолепно сработали и замены Кержакова. Игорь Горбунов сравнял счёт, а Денис Ткачук и Ричи Эннин отдали по результативной передаче.

Фаворит мог спастись: судья Виталий Мешков назначил пенальти за фол в штрафной на Вячеславе Грулёве и показал вторую жёлтую карточку Лукасу Масоэро. Великолепный шанс упустил Клинтон Н’Жье. Он пробил в правый от себя угол на удобной высоте для вратаря, и Артур Нигматуллин спас новичка РПЛ и помог состояться главной сенсации тура.

Уверенный разгром от «Рубина»

Главным же событием последнего игрового дня седьмого тура стал невероятный дебют новичка «Рубина» Андерса Дрейера. Датский вингер переехал в Казань из «Мидтьюлланна» за 7 млн (по данным Transfermarkt) и в первом же матче с «Уралом» оформил хет-трик.

Уже на второй минуте легионер открыл счёт красивым ударом пяткой после подачи с левого фланга в исполнении восстановившегося от травмы Хвичи Кварацхелии.

А в концовке Дрейер самостоятельно добил испытывающего серьёзные кадровые проблемы соперника. Сначала он воспользовался грубой ошибкой Артёма Мамина, который ещё в первом тайме поразил собственные ворота, а затем вновь замкнул прострел с края.

Таким образом, Андерс стал лишь вторым игроком в истории чемпионатов России, который в дебютной встрече отличился трижды. Первым в 1993-м был нападающий сочинской «Жемчужины» Евгений Титов, трижды огорчивший «Динамо Ставрополь».