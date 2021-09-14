Невилл назвал Роналду лучшим футболистом в истории

«Без сомнения, Месси невероятен. Он забил непристойное количество мячей, но Криштиану более совершенный футболист. Победы в командах, которые не были так хороши, как команды Лионеля, приводят меня к мнению о том, что Роналду — величайший», — сказал Невилл.