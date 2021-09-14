Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Невилл назвал Роналду лучшим футболистом в истории

RT на русском
21 минуту назад

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Невилл назвал Роналду лучшим футболистом в истории
Фото: ReutersReuters

«Я посмотрел, как Криштиану забивал в своей карьере. Он может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, головой, может забить с пенальти и со штрафного. Думаю, что Роналду — лучший футболист в истории», — цитирует Невилла Sky Sports.

Он также сравнил Роналду с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.

«Без сомнения, Месси невероятен. Он забил непристойное количество мячей, но Криштиану более совершенный футболист. Победы в командах, которые не были так хороши, как команды Лионеля, приводят меня к мнению о том, что Роналду — величайший», — сказал Невилл.

Летом Роналду и Месси сменили клубные прописки. Криштиану перешёл из «Ювентуса» в МЮ, а Лионель — из «Барселоны» в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в заявку МЮ на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз».

Футбол,Гари Невилл,Криштиану Роналду,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители