Невилл назвал Роналду лучшим футболистом в истории

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Я посмотрел, как Криштиану забивал в своей карьере. Он может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, головой, может забить с пенальти и со штрафного. Думаю, что Роналду — лучший футболист в истории», — цитирует Невилла Sky Sports.
Он также сравнил Роналду с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.
«Без сомнения, Месси невероятен. Он забил непристойное количество мячей, но Криштиану более совершенный футболист. Победы в командах, которые не были так хороши, как команды Лионеля, приводят меня к мнению о том, что Роналду — величайший», — сказал Невилл.
Летом Роналду и Месси сменили клубные прописки. Криштиану перешёл из «Ювентуса» в МЮ, а Лионель — из «Барселоны» в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Роналду попал в заявку МЮ на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз».