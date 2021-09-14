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В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе «Барселоны» к Захаряну

Чемпионат.comиещё 7
1 час назад

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о том, что «Барселона» заинтересована в трансфере 18-летнего полузащитника москвичей Арсена Захаряна.

В «Динамо» высказались об интересе «Барселоны» к Захаряну
Фото: ТАССТАСС

«На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее комментатор Нобель Арустамян заявил, что каталонцы готовы начать переговоры с «Динамо» о переходе 18-летнего россиянина.

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