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«Великий игрок». Карпин выложил эмоциональный пост по поводу ухода Фернандеса из сборной

Чемпионат.com
39 минут назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выложил в своём «инстаграме» пост, посвящённый уходу защитника Марио Фернандеса из национальной команды.

«Великий игрок». Карпин – об уходе Фернандеса
Фото: ТАССТАСС

«Спасибо, Марио! Ты Лучший. Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно чтобы понять, что ты великий игрок», — написал Карпин.

Публикация доступна в «инстаграме» Валерия Карпина.

Напомним, в составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

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