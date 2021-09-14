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«Челси» — «Зенит»: игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

Чемпионат.comиещё 3
3 часа назад

Сегодня, 14 сентября, состоится встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Зенит» (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Зенит». В прямом эфире эту встречу можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада судей во главе с Бартошем Франковским (Польша). Помогать ему будут ассистенты Марцин Бонек (Польша) и Якуб Винклер (Польша). Резервный рефери — Кжиштоф Якубик (Польша). Видеоассистенты главного арбитра: Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия). В группе H, помимо «Челси» и «Зенита», также сыграют «Ювентус» и «Мальмё».

Футбол,Марко Фриц,Зенит,
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