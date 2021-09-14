Сегодня, 14 сентября, состоится встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Зенит» (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Зенит». В прямом эфире эту встречу можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.