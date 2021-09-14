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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз», пропустив решающий гол на 95-й минуте

Чемпионат.comиещё 17
1 час назад

Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне проходил матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» с Роналду сенсационно проиграл «Янг Бойз»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи. Гол с передачи Бруну Фернандеша забил Криштиану Роналду. Данный мяч стал первым для Роналду за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб.

С 35-й минуты встречи гости играли в меньшинстве. С поля был удалён Аарон Ван-Биссака.

На 66-й минуте матча игрок «Янг Бойз» Муми Нгамалё забил ответный мяч. Ему ассистировал Сильван Хефти. В добавленное ко второму тайму время Теозон-Жордан Сибачо нанёс результативный удар и принёс своей команде победу.

Встречу обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Ему помогали ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – Томас Леонар.

В группе F, помимо «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед», завтра, 15 сентября, сыграют испанский «Вильярреал» и итальянская «Аталанта».

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