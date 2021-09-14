Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Роналду сбил девушку-стюарда с ног

Газета.Ru
17 минут назад

Перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" форвард гостей Криштиану Роналду отрабатывал удары по воротам. Один из выстрелов португальца попал в девушку-стюарда, которая была сбита ударом. Футболист перелез через ограждение и подошел к пострадавшей, которой оказывали медицинскую помощь и извинился. Матч закончился со счетом 2:1. Счет в игре был открыт на 13-й минуте встречи. Мяч с передачи Бруну Фернандеша забил Криштиану Роналду. С 35-й минуты встречи англичане играли в меньшинстве. С поля был удален защитник Аарон Ван-Биссака. На 66-й минуте матча футболист швейцарской команды Муми Нгамалё забил ответный мяч. В добавленное ко второму тайму время Теозон-Жордан Сибачо своим результативным ударом принес "Янг Бойз" победу. Ранее сообщалось, что Роналду забил в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в "МЮ". Португалец также сумел отличиться в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ), оформив дубль в ворота "Ньюкасла".

Роналду сбил девушку-стюарда с ног
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Бруну Фернандеш,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители