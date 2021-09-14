Роналду сбил девушку-стюарда с ног

Перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" форвард гостей Криштиану Роналду отрабатывал удары по воротам. Один из выстрелов португальца попал в девушку-стюарда, которая была сбита ударом. Футболист перелез через ограждение и подошел к пострадавшей, которой оказывали медицинскую помощь и извинился. Матч закончился со счетом 2:1. Счет в игре был открыт на 13-й минуте встречи. Мяч с передачи Бруну Фернандеша забил Криштиану Роналду. С 35-й минуты встречи англичане играли в меньшинстве. С поля был удален защитник Аарон Ван-Биссака. На 66-й минуте матча футболист швейцарской команды Муми Нгамалё забил ответный мяч. В добавленное ко второму тайму время Теозон-Жордан Сибачо своим результативным ударом принес "Янг Бойз" победу. Ранее сообщалось, что Роналду забил в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в "МЮ". Португалец также сумел отличиться в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ), оформив дубль в ворота "Ньюкасла".