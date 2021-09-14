Роналду отправил девушку в нокдаун во время матча

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отправил девушку-стюарда в нокдаун во время разминки перед матчем Лиги чемпионов со швейцарской командой «Янг Бойз».
Во время разминки Роналду случайно попал мячом по стюарду. От удара девушка упала, ей понадобилась медицинская помощь.
На кадрах, опубликованных на канале Football Fanatics в Youtube, видно, что после удара озадаченный Роналду подошел к стюарду узнать, все ли с ней в порядке. Футболист некоторое время беседовал с пострадавшей, сидя на корточках, после чего вернулся на поле.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Янг Бойз» завершился победой швейцарцев со счетом 2:1.
Криштиану повторил рекорд испанского голкипера Икера Касильяса по числу проведенных матчей в Лиге чемпионов – эта игра стала для него 177-й. Кроме того, на 13-й минуте Роналду открыл счет в матче. Таким образом, 36-летний португалец забил уже три мяча в двух матчах после возвращения в «Манчестер Юнайтед».