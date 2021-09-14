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Роналду отправил девушку в нокдаун во время матча

Вероника Полынина
1 час назад

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отправил девушку-стюарда в нокдаун во время разминки перед матчем Лиги чемпионов со швейцарской командой «Янг Бойз».

Роналду отправил девушку в нокдаун во время матча
Фото: © twitter.com/B24PT© twitter.com/B24PT

Во время разминки Роналду случайно попал мячом по стюарду. От удара девушка упала, ей понадобилась медицинская помощь.

На кадрах, опубликованных на канале Football Fanatics в Youtube, видно, что после удара озадаченный Роналду подошел к стюарду узнать, все ли с ней в порядке. Футболист некоторое время беседовал с пострадавшей, сидя на корточках, после чего вернулся на поле.

"МЮ" с Роналду сенсационно проиграл в Лиге чемпионов

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Янг Бойз» завершился победой швейцарцев со счетом 2:1.

Криштиану повторил рекорд испанского голкипера Икера Касильяса по числу проведенных матчей в Лиге чемпионов – эта игра стала для него 177-й. Кроме того, на 13-й минуте Роналду открыл счет в матче. Таким образом, 36-летний португалец забил уже три мяча в двух матчах после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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