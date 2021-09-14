Роналду отправил девушку в нокдаун во время матча

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отправил девушку-стюарда в нокдаун во время разминки перед матчем Лиги чемпионов со швейцарской командой «Янг Бойз».

Фото: © twitter.com/B24PT © twitter.com/B24PT

Во время разминки Роналду случайно попал мячом по стюарду. От удара девушка упала, ей понадобилась медицинская помощь.

На кадрах, опубликованных на канале Football Fanatics в Youtube, видно, что после удара озадаченный Роналду подошел к стюарду узнать, все ли с ней в порядке. Футболист некоторое время беседовал с пострадавшей, сидя на корточках, после чего вернулся на поле.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Янг Бойз» завершился победой швейцарцев со счетом 2:1.