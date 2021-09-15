Болельщики раскритиковали «Зенит» после матча с «Челси»

В первом туре лиги чемпионов УЕФА санкт-петербургский «Зенит» играл в гостях с лондонским «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу английской команды, а российские болельщики неоднозначно восприняли игру сине-бело голубых.

Фото: Twitter / ФК Зенит Twitter / ФК Зенит

Единственный гол в матче забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, недавно вернувшийся в «Челси» из миланского «Интера».

Во втором туре 29 сентября «Зенит» сыграет с «Мальме», а «Челси» — с «Ювентусом».

Пользователи социальных сетей понимают, что разница в классе команд есть и она довольно ощутимая. Но им все равно не нравится, какую игру выстроил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

— Проблема Клаудиньо и Малкома в том, что у них тренер Семак, а он смелый только в играх с «Ротором» и «Тамбовом». С такой игрой и с «Мальме» нечего ждать, — прокомментировал в Twitter пользователь Dmitry (@Kyschik).

Также фанаты не оценили и выступление вышедшего на замену нападающего Артема Дзюбы. За 15 минут игры он сумел нанести один удар по воротам.

— Расторгните контракт с Дзюбой, пожалуйста, — обратился к руководству клуба SlapheadDave (@benitezfan12).

Но есть и те, кто оказался доволен игрой «Зенита» на Стэмфорд Бридж.