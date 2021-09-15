Тренер «Бенфики» сравнил «Спартак» и киевское «Динамо»

"Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, "Динамо" лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но в обоих случаях можно сказать, что нам пришлось непросто в матчах с этими соперниками", - приводит слова Жезуша официальный сайт "Динамо".