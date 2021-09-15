Дюков оценил работу Карпина в сборной России

«Качество игры, наверное, вызывает определённые вопросы, но это был дебют. Футболистам требуется время, чтобы понять требования главного тренера. Важно, что сборная России этот цикл отыграла, взяла семь очков, а также что состоялось знакомство игроков и тренера», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».