15 сентября в первом матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» на своем поле сыграет с варшавской «Легией». Смогут ли красно-белые начать турнир с победы? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Спартак» - «Легия»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 15 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

15 сентября «Спартак» дома сыграет с «Легией» в 1-м матче группового этапа Лиги Европы. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 17:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на «Спартак» можно с коэффициентом 1.90, это примерно 51% вероятности. Шансы «Легии» аналитики оценили коэффициентом 4.45 (22%), а на ничью можно сделать ставку за 3.65 (27%).

Эксперты не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.90, а на тотал меньше 2.5 – также за 1.90.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.80. С коэффициентом 2.00 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

«Спартак» - «Легия»: какие делать ставки на игру Лиги Европы 15 сентября

Московский «Спартак» подходит к игре с «Легией» в неплохом настроении. Кажется, пауза на матчи сборных пошла красно-белым на пользу. Во-первых, немного схлынул тот негатив, который витает в последние месяцы вокруг клуба. Во-вторых, Руй Витория все же смог донести свои идеи до футболистов. Ну и, конечно, сыграло свою роль возвращение к прошлогодней тактической схеме, понятной и подходящей идеально нынешнему набору игроков. Все это привело к уверенной победе над «Химками» 3:1.

«Легия» - соперник непростой, но красно-белым этот клуб по зубам. Тем более, что команда не лучшим образом стартовала в чемпионате Польши. В последнем туре варшавяне проиграли «Шленску» 0:1, пропустив нелепый гол на последних минутах. И все же недооценивать соперника нельзя: у поляков довольно глубокая скамейка, а в этой еврокубковой кампании они уже успели, к примеру, пройти чешскую «Славию», пусть и не без доли везения.

Помочь спартаковцам должны болельщики. На матче будет более 13 000 зрителей, что, конечно, придаст команде сил. Да и если «Спартак» хочет побороться за выход из группы, очки терять нельзя.

Болельщики «Спартака» заждались побед и, кажется, момент для этого сейчас неплохой. Команда неплохо готова и в хорошем настроении подходит ко встрече Лиги Европы. Моментов «Спартак» создает в каждой игре достаточно, осталось только поправить реализацию. Думаем, болельщики помогут команде в этом. Поставить на победу москвичей в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.90.

Хороший вариант - поставить на то, что обе команды смогут забить. И те, и другие играют в обороне хуже, чем в атаке. Тот же «Спартак» пропустил даже в матче с «Химками» на последних секундах. При этом атака команды Руя Витории позволяет рассчитывать на голы. Поставить на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно за 1.80.