Женская сборная Афганистана по футболу сбежала из страны

Представительницы женской сборной Афганистана по футболу сбежали из страны. Об этом Daily Sabah сообщил министр информации Пакистана Фавад Чаудри.

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Чиновник поприветствовал национальную команду, заявив, что спортсменки находятся на границе Афганистана с Пакистаном на КПП «Торхам». Он также добавил, что игроков приняло руководство Федерации футбола страны. Кто конкретно из футболисток покинул родину, и будут ли они продолжать представлять страну на международных соревнованиях, не уточняется.

Ранее из Афганистана уже уехали несколько бывших футболисток сборной. Они рекомендовали оставшимся спортсменкам удалить профили в соцсетях, а также сжечь форму и бутсы, чтобы избежать репрессий.