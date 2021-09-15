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Женская сборная Афганистана по футболу сбежала из страны

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Представительницы женской сборной Афганистана по футболу сбежали из страны. Об этом Daily Sabah сообщил министр информации Пакистана Фавад Чаудри.

Женская сборная Афганистана по футболу сбежала из страны
Фото: ReutersReuters

Чиновник поприветствовал национальную команду, заявив, что спортсменки находятся на границе Афганистана с Пакистаном на КПП «Торхам». Он также добавил, что игроков приняло руководство Федерации футбола страны. Кто конкретно из футболисток покинул родину, и будут ли они продолжать представлять страну на международных соревнованиях, не уточняется.

Ранее из Афганистана уже уехали несколько бывших футболисток сборной. Они рекомендовали оставшимся спортсменкам удалить профили в соцсетях, а также сжечь форму и бутсы, чтобы избежать репрессий.

15 августа «Талибан» (запрещенное в России движение) объявило об установлении своей власти на территории Афганистана. Талибы без боя взяли под контроль столицу страны — Кабул. После этого некоторые афганские атлеты стали просить международные спортивные организации помочь им с выездом из страны.

Футбол,Талибан,
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