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Арсен Захарян подорожал на €5 млн с начала нового сезона РПЛ

Чемпионат.com
24 минуты назад

Футбольный портал Transfermarkt.ru обновил стоимость игроков российской Премьер-Лиги.

Захарян подорожал на €5 млн с начала нового сезона РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самый большой рост в цене показал 18-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Он подорожал на 5 млн и теперь его стоимость составляет 9 млн. Также Захарян вошёл в топ-20 самых дорогих футболистов мира до 21 года. В России по этому показателю он занимает первое место.

Лучший ассистент чемпионата России, игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прибавил в стоимости 3,5 млн. Теперь его рыночная цена по оценкам портала — 7,5 млн. Ещё один россиянин, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подорожал на 3,5 млн.

Один из лучших бомбардиров чемпионата Джон Кордоба из «Краснодара» стал стоить 17 млн, по ходу сезона он прибавил в стоимости 2 млн. Другой футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк упал в цене на 2 млн. Бывший хавбек «Локомотива» теперь стоит 13 млн по оценкам Transfermarkt.

Один из лучших бомбардиров РПЛ Фёдор Смолов подорожал на 2 млн. Другой футболист «Локомотива» Антон Миранчук упал в рыночной цене на 2 млн.

Футболисты «Спартака» Квинси Промес, Джордан Ларссон, Александр Соболев и Айртон потеряли в цене 1 млн. Артём Дзюба также подешевел на 1 млн.

Отметим, что в процентном отношении больше всех в РПЛ подорожал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов — на 240%. Теперь рыночная цена россиянина составляет 1,2 млн.

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