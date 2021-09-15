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Федун: ожидания от матча с «Легией»? Должны смыть позор десятилетней давности

Чемпионат.comиещё 2
50 минут назад

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Европы с «Легией», который состоится сегодня, 15 сентября.

Федун о матче с «Легией»: должны смыть позор десятилетней давности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ожидания? Должны смыть позор десятилетней давности», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В 2011 году «Спартак» уступил «Легии» в плей-офф Лиги Европы. Первый матч закончился со счётом 2:2, а во второй встрече москвичи уступили 2:3, хотя вели в счёте 2:0.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу группового этапа обслужит бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).

В группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».

Футбол,Арина Лаврова,Леонид Федун,Спартак,
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