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Футболист "Спартака" Зобнин пропустит около четырех недель из-за травмы

ТАССиещё 12
1 час назад

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной России Роман Зобнин получил повреждение икроножной мышцы, на восстановление ему потребуется около четырех недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист «Спартака» Зобнин пропустит 4 недели из-за травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27-летний Зобнин получил травму в среду в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии" (0:1).

В текущем сезоне Зобнин провел 10 матчей в разных турнирах и забил два мяча.

В ближайшем матче "Спартак" 20 сентября в гостях сыграет с ЦСКА в восьмом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги.

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