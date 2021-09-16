Футболист «Спартака» Зобнин пропустит 4 недели из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной России Роман Зобнин получил повреждение икроножной мышцы, на восстановление ему потребуется около четырех недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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27-летний Зобнин получил травму в среду в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии" (0:1).

В текущем сезоне Зобнин провел 10 матчей в разных турнирах и забил два мяча.