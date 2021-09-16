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В "Шахтере" объяснили, почему команда выбрала гостиницу "Россия" в Тирасполе

Rusfootballиещё 3
1 час назад

В донецком "Шахтере" рассказали, почему в Тирасполе команда остановилась в гостинице под названием "Россия". Как сообщил Юрий Свиридов, возглавляющий департамент стратегического развития и коммуникаций "Шахтера", команда была вынуждена остановиться в отеле "Россия".

«Шахтер» объяснил заселение в отель «Россия»
Фото: ReutersReuters

"Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель – "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Ли

Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа", - сказал Свиридов.

Напомним, что накануне "Шахтер" уступил в Тирасполе "Шерифу" со счетом 0:2 в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Футбол,
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