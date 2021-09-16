«Шахтер» объяснил заселение в отель «Россия»

В донецком "Шахтере" рассказали, почему в Тирасполе команда остановилась в гостинице под названием "Россия". Как сообщил Юрий Свиридов, возглавляющий департамент стратегического развития и коммуникаций "Шахтера", команда была вынуждена остановиться в отеле "Россия".
"Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель – "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Ли
Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа", - сказал Свиридов.