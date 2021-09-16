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Ловчев: Рассказов, Маслов и Хендрикс не должны играть в "Спартаке"

Rusfootballиещё 2
2 часа назад

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о нынешнем положении дел в клубе. В частности, Ловчев назвал игроков, которые, по его мнению, не соответствуют уровню "Спартака". По его словам, Николай Рассказов, Павел Маслов и Йоррит Хендрикс не должны играть за "красно-белых".

«Бардак»: Ловчев высказался о положении дел в «Спартаке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что происходит со "Спартаком"? Бардак. Одно слово - бардак. Вообще во всем клубе. Вот вы говорили про защитника Рассказова, а я ранее говорил про Маслова. Такие игроки не должны играть в "Спартаке". <...> Хендрикс не должен играть, откровенно говоря", - сказал Ловчев.

Напомним, что накануне "Спартак" начал выступления в Лиге Европы с домашнего поражения от "Легии" (0:1) в матче первого тура групповой стадии. Единственный гол в игре был забит в компенсированное ко второму тайму время.

Футбол,Николай Рассказов,Павел Маслов,Евгений Ловчев,Спартак,
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