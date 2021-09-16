«Бардак»: Ловчев высказался о положении дел в «Спартаке»

"Что происходит со "Спартаком"? Бардак. Одно слово - бардак. Вообще во всем клубе. Вот вы говорили про защитника Рассказова, а я ранее говорил про Маслова. Такие игроки не должны играть в "Спартаке". <...> Хендрикс не должен играть, откровенно говоря", - сказал Ловчев.