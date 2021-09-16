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В «Динамо» с юмором отреагировали на поражение «Спартака» от «Легии»

RT на русском
1 час назад

Московское «Динамо» в шутливой форме отреагировало на поражение столичного «Спартака» от варшавской «Легии» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

В «Динамо» пошутили над поражением «Спартака» от «Легии»
Фото: ReutersReuters

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео в Twitter, в котором полузащитник столичной команды поляк Себастьян Шиманьски подмигивает камере. Ранее 22-летний хавбек играл за «Легию».

«Спартак» потерпел поражение от «Легии» в Москве со счётом 0:1. Красно-белые пропустили мяч в самой концовке игры. Это третье поражение «Спартака» подряд со старта еврокубков текущего сезона.

Следующий матч «Спартак» проведёт против «Наполи», а «Легия» сыграет с «Лестером». Обе встречи состоятся 30 сентября.

Ранее президент «Легии» Дариуш Миодуски прокомментировал победу польского клуба над «Спартаком».

Футбол,Себастьян Шиманьски,Динамо,УЕФА,Спартак,
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