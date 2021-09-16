Роналду назвал причину возвращения в «Манчестер Юнайтед»

«Если вы хотите добиться здесь успеха, то обязаны полюбить эту эмблему. Вы должны отдаваться на сто процентов ради команды. Я пришел сюда за победами. Это приносит мне счастье», — назвал он повод к подписанию контракта с манкунианцами.