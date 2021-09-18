«Вест Хэм» будет противостоять команде под названием «Роналду»: Невилл снова расхвалил португальца

Бывший одноклубник Криштиану Роналду Гари Невилл не перестает восхищаться возвращением португальца на «Олд Траффорд». Ранее англичанин уже не раз лестно высказывался об игре форварда за «Манчестер Юнайтед».

Невилл не упустил возможности похвалить Криштиану и во время прямого эфира телеканала Sky Sports, подшутив над манкунианцами. Анонсируя предстоящий тур английской Премьер-лиги, эксперт сказал, что «Вест Хэму» предстоит сыграть на выходных с командой под названием «Роналду».