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Роналду рассказал о причинах возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Газета.Ru
1 час назад

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал одноклубникам, почему решил вернуться в команду. Португалец отметил, что очень любит этот клуб.

Роналду рассказал о причинах возвращения в "Манчестер Юнайтед"
Фото: ReutersReuters

"Если вы хотите добиться здесь успеха, то обязаны полюбить эту эмблему. Вы должны отдаваться на сто процентов ради команды. Я пришел сюда за победами. Это приносит мне счастье", — цитирует Роналду Marca.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов. С 2018 года форвард выступал за туринский "Ювентус". Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

В первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота "Ньюкасл Юнайтед" (4:1).

Также он отличился во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" (1:2). Ранее сообщалось, что Роналду сменил место жительства в Англии из-за овец.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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