Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, российские клубы набрали единственное очко в играх первых туров европейских кубков, что позволило России сохранить десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 30,882 балла.