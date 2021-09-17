Футболист "Лиона" оспорит приговор за избиение жены

Защитник "Лиона" Джером Боатенг обжалует приговор за домашнее насилие. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на SID. Футболист был оштрафован на 1,8 млн за нанесение телесных повреждений свой бывшей гражданской жене. Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии.

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По решению суда немецкому футболисту грозил тюремный срок.

Зимой 2021 года другая бывшая девушка футболиста Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в столице Германии. Тогда полиция сообщила, что смерть девушки не была насильственной.

33-летний Боатенг выступал за берлинскую "Герту", "Гамбург", "Манчестер Сити" и мюнхенскую "Баварию". Он является девятикратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Германии защитник стал победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии.