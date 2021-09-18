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Футболист сборной России рассказал о желании уехать в Европу

Газета.Ruиещё 1
50 минут назад

Футболист сборной России и «Ростова» Максим Осипенко рассказал о желании уехать в Европу, передает «РБ Спорт».

Футболист сборной России захотел уехать в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, хотелось бы. Это мечта каждого футболиста. Но, конечно, не в третью лигу Польши. Если честно, не думаю об этом. Я играю и живу в Ростове. Так что пока даже не задумываюсь о переходах», — сказал Осипенко.

Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года. Также он выступал за «Иртыш», воронежский «Факел» и «Тамбов».

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее экс-футболист казанского «Рубина» Владимир Дядюн ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Завершение карьеры настолько субъективное понятие. Буду играть с сыном во дворе и получать не меньшее удовольствие, чем играть в РПЛ. Играть там — это пускать пыль в глаза. Красивая конфетка, а по сути ничего», — сказал Дядюн.

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