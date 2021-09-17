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Тихонов обвинил англичан в проблемах российского футбола

Газета.Ruиещё 2
33 минуты назад

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление российских клубов в матчах первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Тихонов обвинил англичан в проблемах российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию.

Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже.

Будь я президентом страны, я бы заставил их за колючей проволокой играть за зарплату в полторы тысячи долларов. Они позорят страну, позорят всех», — приводит слова Тихонова Sport24.

Пока «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. «Железнодорожники» дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). «Зенит» ранее на выезде проиграл 0:1 «Челси» в Лиге чемпионов, а «Спартак» в Москве с таким же счетом уступил «Легии» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых еврокубковых матчей сезона-2021/22.

Футбол,Александр Тихонов,Локомотив,УЕФА,Зенит,Спартак,
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