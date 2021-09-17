Тихонов обвинил англичан в проблемах российского футбола

«В проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию.



Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже.



Будь я президентом страны, я бы заставил их за колючей проволокой играть за зарплату в полторы тысячи долларов. Они позорят страну, позорят всех», — приводит слова Тихонова Sport24.