Российских футболистов назвали иждивенцами

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступления российских футбольных клубов на старте еврокубков. Его слова приводит Sport24.

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Васильев признался, что не видит перспектив у отечественного футбола, пока в стране не поменяется подход к этому вида спорта.

«Пока футбол существует на государственные деньги, ничего хорошего не получится. Сейчас наши игроки — иждивенцы, мы растим их за счет бюджета», — посчитал Васильев.

В качестве действенной меры Васильев назвал передачу футбола в стране на откуп частному бизнесу.

«Нужны естественные условия, которые обеспечат конкуренцию», — призвал он.