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Российских футболистов назвали иждивенцами

Lenta.ru
42 минуты назад

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступления российских футбольных клубов на старте еврокубков. Его слова приводит Sport24.

Российских футболистов назвали иждивенцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильев признался, что не видит перспектив у отечественного футбола, пока в стране не поменяется подход к этому вида спорта.

«Пока футбол существует на государственные деньги, ничего хорошего не получится. Сейчас наши игроки — иждивенцы, мы растим их за счет бюджета», — посчитал Васильев.

В качестве действенной меры Васильев назвал передачу футбола в стране на откуп частному бизнесу.

«Нужны естественные условия, которые обеспечат конкуренцию», — призвал он.

«Локомотив» стал единственным представителем России, который не проиграл на старте еврокубков. Москвичи спаслись от поражения в матче Лиги Европы против «Марселя». «Зенит» же в своем первом матче на групповом этапе Лиги чемпионов уступил Челси (0:1). «Спартак» с тем же счетом проиграл польской «Легии» в Лиге Европы.

Футбол,Дмитрий Васильев,Локомотив,Зенит,Спартак,
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