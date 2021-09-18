Гвардиола отказался извиняться за слова в адрес болельщиков "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола прокомментировал свои высказывания в адрес болельщиков, которые он сказал после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (6:3).
Наставник заявил, что хотел бы видеть больше зрителей на трибунах в предстоящем матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Саутгемптоном".
После этого объединение фанатов "Манчестер Сити" выразило недовольство высказыванием испанца.
"Возможно, дело в переводе, но я извиняться не буду. Мы настраиваемся добиться чего-то вместе в субботу. Не так важно, сколько болельщиков сможет прийти, я буду рад в любом случае. После пяти сезонов болельщики меня не поняли. Но я не буду извиняться. Я искренне благодарен за поддержку, которая была у нас в матче с "Лейпцигом". Я никогда не сижу просто так и не спрашиваю, почему люди не идут на стадион. Если вы не можете прийти, не приходите", — приводит слова специалиста "Би-би-си".
"Горожане" сыграют с "Саутгемптоном" на своем поле 18 сентября. Начало матча в 17.00 (мск). Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что не расстроен сорвавшимся переходом Криштиану Роналду.