Гвардиола отказался извиняться за слова в адрес болельщиков "Манчестер Сити"

"Возможно, дело в переводе, но я извиняться не буду. Мы настраиваемся добиться чего-то вместе в субботу. Не так важно, сколько болельщиков сможет прийти, я буду рад в любом случае. После пяти сезонов болельщики меня не поняли. Но я не буду извиняться. Я искренне благодарен за поддержку, которая была у нас в матче с "Лейпцигом". Я никогда не сижу просто так и не спрашиваю, почему люди не идут на стадион. Если вы не можете прийти, не приходите", — приводит слова специалиста "Би-би-си".