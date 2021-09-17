Российские футболистки обыграли команду из Азербайджана

Женская сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата мира. Россиянки в матче 1-го тура обыграли соперниц из Азербайджана со счётом 2:0.

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Счёт в матче на 42-й минуте открыла Марина Фёдорова. Ещё один мяч россиянки забили на 75-й минуте, отличилась Нелли Коровкина.

Российская команда попала в группу E квалификации. Здесь также выступают сборные Дании, Черногории, Боснии и Герцеговины и Мальты. В следующем туре отборочного турнира россиянки встретятся с соперницами из Черногории. Они в 1-м туре нанесли поражение сборной Боснии и Герцеговины (3:2).