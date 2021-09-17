Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Женская сборная России нанесла поражение Азербайджану в матче отбора чемпионата мира

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад

Женская сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата мира. Россиянки в матче 1-го тура обыграли соперниц из Азербайджана со счётом 2:0.

Российские футболистки обыграли команду из Азербайджана
Фото: InstagramInstagram

Счёт в матче на 42-й минуте открыла Марина Фёдорова. Ещё один мяч россиянки забили на 75-й минуте, отличилась Нелли Коровкина.

Российская команда попала в группу E квалификации. Здесь также выступают сборные Дании, Черногории, Боснии и Герцеговины и Мальты. В следующем туре отборочного турнира россиянки встретятся с соперницами из Черногории. Они в 1-м туре нанесли поражение сборной Боснии и Герцеговины (3:2).

В финальную стадию чемпионата мира попадут победители групп. Кроме того, три лучшие команды из числа тех, которые заняли вторые места, также получат прямые путёвки. Остальные сборные, ставшие вторыми в группах, сыграют в дополнительных стыковых матчах.

Футбол,Марина Федорова,СБОРНАЯ РОССИИ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители