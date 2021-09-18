L'Equipe раскрыл зарплату Месси в ПСЖ

Как сообщает источник, согласно контракту, Месси в первый год заработает 30 млн. В следующие два года зарплата Месси увеличится на 10 млн благодаря бонусу за лояльность, который будет действовать, если аргентинец останется в «ПСЖ» на второй и третий сезоны.