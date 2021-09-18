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L'Equipe раскрыл зарплату Лионеля Месси в «ПСЖ»

Чемпионат.comиещё 11
2 часа назад

Французское издание L'Equipe раскрыло заработную плату аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

L'Equipe раскрыл зарплату Месси в ПСЖ
Фото: ReutersReuters

Как сообщает источник, согласно контракту, Месси в первый год заработает 30 млн. В следующие два года зарплата Месси увеличится на 10 млн благодаря бонусу за лояльность, который будет действовать, если аргентинец останется в «ПСЖ» на второй и третий сезоны.

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Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

В нынешнем сезоне аргентинец провёл за парижан два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Футбол,Лионель Месси,
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