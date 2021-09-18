Легенда "МЮ" раскритиковал поведение Роналду

«Если бы я был главным тренером, то, честно говоря, сказал бы ему сесть. Конечно, это Криштиану Роналду, и многие говорят, что он просто эмоциональный парень, который отчаянно хочет побеждать в каждой игре и не может держать это в себе», — цитирует Фердинанда Metro.