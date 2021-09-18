«Краснодар» обыграл «Ахмат»

На 41-й минуте счёт открыл полузащитник краснодарской команды Реми Кабелла. Виктор Классон на левом фланге успешно сыграл в отборе и выполнил передачу на Эдуарда Сперцяна, который технично ушёл от двух соперников и в штрафной прострелил на Кабелла, а тот в касание пробил в дальний угол — мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку. Спустя три минуты Владимир Ильин забил второй гол. Сперцян дальним навесом нашёл Кабелла на правом фланге. Реми обработал мяч, сместился к воротам вдоль лицевой линии и покатил под удар Ильину, который опередил Виталия Лысцова и послал мяч в сетку.