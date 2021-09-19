Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Карпин назвал лучшего нападающего России

Lenta.ruиещё 8
2 часа назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал форварда «Локомотива» Федора Смолова лучшим нападающим страны. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист также рассказал, почему не выпустил игрока на матч квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0). По словам Карпина, Смолов мог бы не выполнить тренерскую установку на 100 процентов.

«Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо», — добавил наставник россиян.

Карпин также отметил, что передышка пошла на пользу Смолову, который в следующих матчах отбора на мундиаль с Кипром (2:0) и Мальтой (2:0) сделал две голевые передачи и забил мяч.

Ранее в воскресенье, 19 сентября, Карпин признал наличие личного конфликта с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Специалист отметил, что это никак не повлияет на решение о приглашении игрока в российскую сборную.

Футбол,Видео,Артем Дзюба,Федор Смолов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,Зенит,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители