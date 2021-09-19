Карпин назвал лучшего нападающего России

Специалист также рассказал, почему не выпустил игрока на матч квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0). По словам Карпина, Смолов мог бы не выполнить тренерскую установку на 100 процентов.

«Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо», — добавил наставник россиян.

Карпин также отметил, что передышка пошла на пользу Смолову, который в следующих матчах отбора на мундиаль с Кипром (2:0) и Мальтой (2:0) сделал две голевые передачи и забил мяч.