Сын Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

Второй из трех сыновей известного спортсмена стал первым из его наследников, кто начал играть в профессиональном лиге. В воскресенье, 19 сентября, футбольный клуб «Форт-Лодердейл» выступил против «Торменты» в Первой лиге USL. Сын знаменитого игрока будет играть на правом фланге, как и его отец.

19-летний Ромео Бекхэм подписал первый профессиональный контракт в карьере 4 сентября. Ромео стал игроком «Форт Лодердейла», который выступает в третьем по значимости дивизионе США. Как считают эксперты, Ромео Бекхэм — универсальный правый полузащитник, способный сыграть как в атаке, так и в защите. После подписания контракта несколько недель молодой спортсмен усиленно тренировался с новой командой. Он прокомментировал перемены в жизни в Instagram. Бекхэм опубликовал фотографию с тренировки и подписал ее «Следуй за мечтой».